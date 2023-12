Aus für Seniorenheim: Böbingen beklagt Funkstille der Johanniter

Symbol-​Foto: picture alliance /​imageBROKER | Unai Huizi

Als die Johanniter unlängst ankündigten, das Pflegewohnheim in Böbingen zu schließen, sah sich die Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt. Anders als vom Träger der Einrichtung dargestellt, habe dieser bereits seit Monaten nicht mehr mit dem Rathaus kommuniziert, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Otto Betz.

Mittwoch, 27. Dezember 2023

Benjamin Richter

51 Sekunden Lesedauer



„Sauer aufgestoßen“ sei ihm die Entscheidung der Johanniter, schreibt Böbingens dritter stellvertretender Bürgermeister und Gemeinderat (SPD/​UB) in einem Brief an die Rems-​Zeitung.

„Wir wurden von den Verantwortlichen der Johanniter vor vollendete Tatsachen gestellt“, betont Betz und spricht dabei auch für Bürgermeister Jürgen Stempfle und die Fraktionssprecher von CDU und Freien Wählern.

Die Gründe der Vertragskündigung für den Betrieb des Heims zum 31. Dezember 2024 könne man durchaus nachvollziehen: „Die sprunghaft angestiegenen Insolvenzen von Pflegeheimen 2023 zeigen, dass die Situation für die Betreiber solcher Einrichtungen kein Zuckerschlecken ist.“

Enttäuscht und verärgert sind die Böbinger allerdings darüber, wie die Johanniter mit dem heiklen Thema Heimerhalt umgegangen und zu ihrem Beschluss gelangt sind, in der Einrichtung in der Scheuelbergstraße die Reißleine zu ziehen.





Welche Fragen für die Böbinger bei der Entscheidung zur Schließung des Pflegewohnhauses unbeantwortet geblieben sind und wie die Aussichten für die Heime in Essingen und Mögglingen sind, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe ist auch digital erhältlich, im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



137 Aufrufe

206 Wörter

16 Minuten Online



Beitrag teilen