Thomas Sonnentag setzt auf Nachhaltigkeit in der Architektur

Foto: Nicole Beisswenger

Mehrere markante Bauvorhaben in Gmünd tragen derzeit die Handschrift von Architekt Thomas Sonnentag. Eines davon ist das über 100 Jahre alte evangelische Gemeindehaus, das zum „Neuen Augustinus“ werden soll.

Mittwoch, 27. Dezember 2023

Franz Graser

„Architektur muss nachhaltig sein“. Davon ist Thomas Sonnentag überzeugt. Der Gmünder hat eines der jüngsten unter den großen Architekturbüros in Gmünd – und derzeit trifft man sehr häufig auf seinen Namen, wenn man auf größere Bauprojekte in der Stadt blickt. Dazu gehört die Mammutaufgabe – verbunden mit einem technischen Spagatschritt – das über 100 Jahre alte evangelische Gemeindehaus in das „Neuen Augustinus“ zu verwandeln. Spagatschritt deshalb, weil dabei einerseits die energetische Sanierung des großen Verwaltungs– und Veranstaltungsgebäudes auf der Agenda steht, andererseits aber die Aspekte des Denkmalschutzes bei diesem Projekt eine große Rolle spielen.





„Bauen ist extrem in der Kultur verankert“, betont Sonnentag. In früheren Zeiten entwickelte sich die Architektur aus dem Handwerk – und auch heute noch ist die enge Vernetzung zwischen der Planung und der Ausführung eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen eines Bauprojekts. „Architekten müssen wissen, wie die handwerklichen Abläufe funktionieren“, dies erlebt Thomas Sonnentag tagtäglich. Und im Gegenzug gehe ihm das Herz auf, wenn er sehe, wie gute Handwerker seine Pläne verstehen und umsetzen. Auf dem Bau müsse man immer gleichermaßen das große Ganze sowie die Details im Blick haben.





Was Nachhaltigkeit in der Architektur für Thomas Sonnentag bedeutet und wie eine Gratwanderung zwischen Denkmalschutz und moderner Nutzung funktionieren kann, verrät er in „Menschen 2023″, der Weihnachtsbeilage der Rems-​Zeitung.

