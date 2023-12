Tischtennis: Sven Happek triumphiert im Sparkassen-​Cup

Der Drittligaspieler Sven Happek aus Kaiserslautern wird seiner Favoritenrolle gerecht und trägt sich nach 2016 erneut in die Siegerliste des Sparkassen-​Cups in der Bettringer Uhlandhalle ein. In einigen Klassen gelingt auch Lokalmatadoren vom Veranstalter SG Bettringen der Sprung aufs Podium.

Mittwoch, 27. Dezember 2023

Benjamin Richter

Den Beginn machten die Teilnehmer der Spielklassen Jugend und Herren D. Bei der Jugend sicherte sich Tim Knödl vom TV Mögglingen mit einem Vier-​Satz-​Sieg gegen William Wiedmaier vom TV Echterdingen den Titel. Die beiden dritten Ränge belegten Jan Tietze Galaz und Ferdinand Wolf vom TSB Gmünd.

Einzelsieger Tim Knödl schaffte es auch in der Doppelkonkurrenz mit Teamkamerad Tim Keim aufs Podium. Hier reichte es aber nur zu Rang zwei, denn man unterlag im Finale gegen Lars Urban und Ivana Bednjicki von der TSG Eislingen. Die dritten Plätze nahmen die Doppelpaarungen Ferdinand Wolf/​Peter Holzwarth vom TSB Gmünd und Maximilian Herold (Friedrichshaller SV) mit Mattis Müller (SU Neckarsulm) ein.





Welche spannenden Begegnungen die Zuschauer in den weiteren Wettkampfklassen zu sehen bekamen und wie ein einziges Match über den Sieg in der Doppelkonkurrenz der Damen entschied, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die komplette Ausgabe auch online im iKiosk.

Dieses Jahr konnte die Tischtennis-​Abteilung der SG Bettringen erstmals seit 2019 wieder am gewohnten Turniertag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, mit 176 Personen eine illustre Teilnehmerzahl zum Sparkassen-​Cup in der Uhlandhalle begrüßen. Wie immer startete man zeitig, und die letzten Entscheidungen fielen erst am Abend.

