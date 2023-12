Adventliche Weisen stimmten auf das Weihnachtsfest ein

Foto: Elke Wahl

In der sehr gut besuchten Martin-​Luther-​Kirche in Lorch-​Waldhausen hat QuerBeet, der gemischte Chor des Liederkranzes Waldhausen, ein gelungenes Konzert gegeben. Die Chorleiterin Susanne Druschel hatte ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet und den Chor sehr gut auf das Konzert vorbereitet.

Donnerstag, 28. Dezember 2023

Franz Graser

24 Sekunden Lesedauer



Der musikalische Bogen war weit gespannt. Er reichte von weniger bekannten kirchlichen Liedern aus dem 17. und 18. Jahrhundert bis hin zu modernen Stücken wie „Weit, weit weg“ und englischen Melodien. Die Instrumentalistinnen Hanne Reiser an der Oboe, Ilona Mörstedt am Cello und Russiana Ammirta an der Orgel und am E-​Piano bereicherten das Programm mit Auszügen aus verschiedenen Sonaten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



205 Aufrufe

98 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen