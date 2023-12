Der Weg für das Aloisle ist geebnet

Der Auftrag für eine auf Spendenbasis finanzierte Statue des „Gmünder Alois“ am klassischen Standort der Gmünder Altersgenossenvereine vor der Johanniskirche am Marktplatz ist erteilt. Dies hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Freitag, 29. Dezember 2023

Jürgen Widmer

Ein großer Teil der benötigten Spendensumme ist inzwischen zusammengekommen, so dass der Auftrag nun rechtzeitig vergeben werden konnte.







Wann das Kunstwerk stehen soll und was es vorraussichtlich kostet, lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Bei einem gemeinsamen Termin bei Oberbürgermeister Richard Arnold haben Petra Büttner und Harald Quicker vom AGV-​Dachverband dem Gmünder Künstler Andreas Futter (Jahrgang 1969) grünes Licht für die Skulptur gegeben. Futter lebt und arbeitet in Reitprechts, er hat bereits ein Modell der Statue entworfen.

