Hallenfußball in Bettringen: Der Intersport Schoell Cup kehrt zurück

Archivfoto: Kessler

Kurz vor dem Jahreswechsel richtet die Fußballabteilung der SG Bettringen in der Uhlandhalle den 8. Intersport Schoell Cup aus. Los geht es am Samstag, 30. Dezember, um 12 Uhr. Das beliebte Hallenturnier feiert damit nach drei Jahren Pause sein Comeback, bei dem sich unter anderem ein Oberligist die Ehre gibt.

Freitag, 29. Dezember 2023

Benjamin Richter

Am letzten Samstag des Jahres 2023 lässt die Fußballabteilung der SG Bettringen die Tradition ihrer Hallenturniere für aktive Herren-​Mannschaften wieder aufleben. In den zurückliegenden drei Jahren pausierte der Intersport Schoell Cup, um nun mit der achten Auflage sein Comeback zu feiern.

Gesucht wird an diesem Samstag der Nachfolger der SG Bettringen II. Im Jahr 2019 setzte sich die gastgebende zweite Mannschaft in einem spannenden Endspiel erst nach Verlängerung mit 2:1 gegen den FC Durlangen durch. Die Plätze drei und vier gingen vor vier Jahren an die SG Bettringen I und den TSV Böbingen.





An diesem Samstag ermitteln 13 Mannschaften ab 12 Uhr den Turniersieger. Das Bettringer Hallenturnier weist in diesem Jahr mit dem favorisierten Oberligisten TSV Essingen, dem Landesligisten FC Bargau sowie den beiden Bezirksligisten SG Bettringen und FC Durlangen abermals ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld mit einigen Titelanwärtern auf.Die vier Teilnehmer der beiden Platzierungsspiele von 2019 sind auch heuer wieder beim Intersport Schoell Cup am Start. Die Rolle des großen Favoriten übernimmt diesmal der vor der laufenden Saison als Verbandsliga-​Meister in die Oberliga Baden-​Württemberg aufgestiegene TSV Essingen, der erstmals überhaupt am Intersport Schoell Cup in der Bettringer Uhlandhalle teilnehmen wird.

