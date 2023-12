Jahresrückblick des TV Wetzgau: Turner haben 2023 Maßstäbe gesetzt

Foto: tvw

Noch nie zuvor war eine Kunstturner-​Abteilung so erfolgreich wie in diesem Jahr die des TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau. Ausnahmslos allen aktiven und Jugend-​Mannschaften gelang der Aufstieg in die nächsthöhere Liga, das erste Herrenteam holte die deutsche Vizemeisterschaft.

Freitag, 29. Dezember 2023

Benjamin Richter

Ohne Zweifel ist der TV Wetzgau ein Verein, der Erfolge gewohnt ist. Doch was 2023 für die Kunstturner-​Abteilung bedeutete, lässt sich kaum in Worte fassen. Alle (!) Mannschaften, bei den Damen, bei den Herren und in der Jugend, stiegen in die nächsthöhere Liga auf, das erste Herrenteam krönte das Jahr mit der deutschen Vizemeisterschaft.

Für Cheftrainer Paul Schneider Ansporn für das neue Jahr: „Wir sind super stolz auf alle Mannschaften, alle Athletinnen und Athleten, alle Trainerinnen und Trainer. Vor allem, dass wir auch bei den Frauen und Mädchen solche Erfolge feiern, ist ein Zeichen für die Superarbeit aller.“

Dabei war schon zu Jahresbeginn absehbar, dass die Wetzgauer viele Siege und Titel würden feiern können. „Mit jedem einzelnen Titel wurde die Herausforderung und Motivation für die nächsten noch größer, das Gleiche zu schaffen“, sagt Schneider.





Welche Teams im Einzelnen welche Erfolge in welchen Ligen geholt haben, welche Athleten des TV Wetzgau in den Kadern des DTB und STB vertreten sind und wer sich Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 machen darf, lesen Sie in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Die Namensliste wird immer länger: „Wir sind sehr froh, dass wir so herausragende Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben, die mit so viel Herzblut jeden Tag in der Halle stehen“, sagt Schneider. Er selbst, Helge Liebrich, Uwe Klemm, Kurt Zeller, Zorica Ofner, Stephanie Grimm, Edith Kornhaas, Anne Dobler … sie alle haben Anteil an den zahlreichen TVW-​Erfolgen.

