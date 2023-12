Pfahlbronn: Feuerwehr rettet Schreinerei-​Betrieb

Foto: hs

Die Feuerwehren Alfdorf und Welzheim wurden am Freitagmorgen zu einem Brand in einer Schreinerei in Pfahlbronn gerufen. Das Feuer war im Bereich des Dachstuhls und einer Zwischendecke des Werkstattgebäudes am Buchenweg ausgebrochen.

Freitag, 29. Dezember 2023

Franz Graser

Beim Eintreffen der Alfdorfer Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Dach. Als Unterstützung wurde sofort auch die Feuerwehr Welzheim mit ihrer Drehleiter angefordert. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer auf den Brandherd zu begrenzen und das Werkstattgebäude zu retten, wobei im verqualmten Innern des Gebäudes besonders die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr gefordert waren.

