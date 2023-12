So ebbes: Guter Vorsatz

Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Eine Notiz in sorgfältig geschwungenen Druckbuchstaben, doppelt unterstrichen und zur Sicherheit noch eingekringelt: „Gute Vorsätze machen“. Da hat sich unser Kolumnist ganz schön was vorgenommen. Was dabei herauskam, lesen Sie hier in voller Länge im aktuellen „So ebbes“.

Freitag, 29. Dezember 2023

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Gute Vorsätze: In den USA hat einer Lernplattform für Sprachen zufolge fast jeder Zweite welche. In Deutschland ist die Lage noch schlimmer: Nur ein Prozent der Befragten hat auf die Frage eines Statistikportals nach den guten Vorsätzen für 2024 mit „Weiß nicht“ geantwortet.

51 Prozent gaben dagegen an, „mehr Geld sparen“ zu wollen. Ganz dicht dahinter folgten die zwei Klassiker „Mehr Sport treiben“ (48 Prozent) und „Gesünder ernähren“ (46). Letzteres hat der Autor dieser Zeilen in diesem Frühjahr schon versucht, eine Wiederholung erscheint wenig versprechend.

Also weiter: „Abnehmen“ (37) tut angesichts eines Body-​Mass-​Index von 19,7 auch nicht not, und um „mit dem Rauchen aufhören“ (18) zu können, müsste man erst mit selbigem anfangen. Es läuft wohl doch wieder auf eine Zielsetzung aus der Kategorie „Sonstiges“ (4) hinaus.

Zum zurückhaltenden Zerplatzen eines verfrühten Feuerwerkskörpers in der Ferne zermartert man sich das Hirn darüber, was man sich nun Ausgefallenes und Beeindruckendes vornehmen könnte, bevor der Blick aufs Erscheinungsdatum der zitierten Statistik fällt: 30. November.

Ein Seufzer blanker Erleichterung, dann senkt sich die Kugelschreibermine abermals aufs Papier. Und setzt vor den früheren Aufschrieb die Worte „Nächstes Jahr früher“.





Die gesamte Ausgabe der Rems-​Zeitung ist auch digital im iKiosk erhältlich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

233 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen