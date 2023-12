75 Jahre Ehe und noch immer verliebt

Inge und Karl-​Heinz Scheinert haben sich am 31. Dezember 1948 das Ja-​Wort gegeben und können auf 75 Jahre Ehe zurückblicken. Am letzten Tag des alten Jahres feiern sie ihre Kronjuwelenhochzeit.

„Die Jahre sind wie ein Tag vergangen“, sagte Inge Scheinert vor ihrem 75-​jährigen Ehejubiläum. Nun darf das glückliche Paar mit 95 beziehungsweise 96 Jahren an Silvester seine Kronjuwelenhochzeit feiern.







Am Silvestertag 1948 hatten Inge (geborene Bartlau) und Karl-​Heinz Scheinert viele Gründe zu feiern. Die in Dresden geborenen jungen Leute hatten sich am 28. März desselben Jahres verlobt. Ein halbes Jahr später floh Inge aus dem Osten in den Westen, und die beiden beschlossen, eine Familie zu gründen. In Schwäbisch Gmünd, ihrer neuen Wahlheimat, fanden sie alles was eine Familie braucht. Am Freitag, 31. Dezember, haben sie sich das Ja-​Wort gegeben. Mit Sekt stießen sie damals auf ein gutes neues Jahr und die Gründung einer neuen Familie an. Zu diesem Fest besorgte Karl-​Heinz ein besonderen Blumenstrauß: die Braut bekam einen zu diesem Jahreszeit seltenen Strauß aus weißem Flieder.

