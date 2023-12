Silvester: Die Lust auf Böller ist ungebrochen

Der Jahreswechsel wird laut. Darauf lässt die starke Nachfrage nach Feuerwerksartikeln schließen. Die Stadt Schwäbisch Gmünd verweist auf das weitgehendes Feuerwerksverbot in der Innenstadt. Und die Polizei appelliert, vernünftig mit den Feuerwerkskörpern umzugehen.

Samstag, 30. Dezember 2023

Franz Graser

Auch der Polizei ist nicht entgangen, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern sehr gut angelaufen ist. Die Behörden appellieren jedoch, umsichtig und vorschriftsgemäß mit den Böllern umzugehen. „Geböllert werden darf lediglich am 31. Dezember sowie am 1. Januar und nur mit zugelassenen Artikeln mit entsprechender Kennzeichnung“, mahnt Polizeisprecher Holger Bienert vom Polizeipräsidium Aalen: „In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder– und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist das Böllern sowieso verboten.“ Solche Gebäude sind in der Gmünder Innenstadt besonders zahlreich.







Das Geschäft mit Böllern und Raketen läuft gut. Seit Donnerstag dürfen Feuerwerkskörper verkauft werden, und nach den ersten eineinhalb Tagen falle der Umsatz tendenziell sogar noch etwas stärker aus als im Vorjahr, meint Ralph Goldmann, Marktleiter im Schwäbisch Gmünder Kaufland. Auch Sascha Donderer, Inhaber zweier Supermärkte in Bettringen und Heubach, beobachtet eine starke Nachfrage. „Die Lust, das neue Jahr mit Raketen und Böllern zu feiern, ist nach wie vor da“, sagt Donderer: In seinen beiden Märkten seien die großen Raketensets bereits nach den ersten eineinhalb Verkaufstagen verkauft, genauso die Feuerwerksbatterien, die verschiedene Effekte kombinieren.

