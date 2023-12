Wenn die Balance schwindet – was Alkohol alles auslöst

In der Silvesternacht wird viel gefeiert und getrunken. Doch was passiert eigentlich während einer durchzechten Nacht und danach im Körper?

Samstag, 30. Dezember 2023

Jürgen Widmer

Alkohol erreiche schon sechs Minuten das Gehirn. Die Zellen dort seien von einer Hülle umgeben, in der viele Transportfunktionen abliefen, die wiederum den Aktivitätszustand der Zelle bestimmten.





In einer durchzechten Nacht vollziehen sich komplexe Prozesse im menschlichen Körper. Durch Alkohol werden im Gehirn bildlich gesprochen das Gas– und Bremspedal gleichzeitig durchgetreten, filigrane Prozesse g raten aus dem Takt, wie Martin Morgenthaler, Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie am Westpfalz-​Klinikum in Kaiserslautern, erklärt. All das vollziehe sich schon kurze Zeit nach dem ersten Schluck Sekt, Wein, Bier oder Schnaps.

