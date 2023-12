Krankenhaus-​Debatte: Gmünder Ärzte kritisieren Aalens OB Brütting

Die Ärzteschaft Schwäbisch Gmünd lehnt das Aalener „Kombimodell“ als schädlich für die Notfallversorgung in der region ab. Die Ärzte reagieren mit deutlicher Kritik auf Aussagen von Aalens OB Frederick Brütting in einem RZ-​Interview.

„Damals stellte die Ärzteschaft heraus, dass sich durch die Zusammenfassung der bisherigen Krankenhausstandorte die Notfallversorgung bei zeitkritischen Erkrankungen, bei denen jede Minute zählt, verschlechtern wird“, bekräftigen sie ihren damaligen Standpunkt.







Was die Ärzte genau an Brüttings Äußerungen kritisieren, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Bereits in einer Presseerklärung im Juli dieses Jahres habe die Ärzteschaft Schwäbisch Gmünd ihre Überlegungen nach intensiver Beschäftigung mit diesem Thema dargelegt. Dabei sei ausführlich dargestellt worden, dass die Notfallversorgung von zeitkritischen Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt eine große Herausforderung darstelle.

