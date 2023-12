Ostalb-​Rückblende mit viel Vergnügen

Der 50. Geburtstag des Kreises ließ die kommunale Familie weiter zusammenwachsen. Den Auftakt für die gelungenen Feiern lieferte Bartholomä.

Finale und Abrundung war Ende November die Vorstellung des Jubiläumsbuchs „Rückblende“. Das 260 Seiten starke Werk, herausgegeben vom Kreisarchiv, ist ein gelungenes Dokument nicht nur der Zeitgeschichte, sondern auch des Zeitgeistes, vor allem in den 1970er-​Jahren, als der Ostalbkreis seine schwere Geburt hatte.







Welche Veranstaltungen die Feierlichkeiten besonders prägten und was bleiben könnte, lesen Sie im großen Jahresrückblick in der Rems-​Zeitung vom Samstag.



Trotz der am Ende des Jahres plötzlich so angeheizten Klinik-​Debatte: Das Miteinander im Ostalbkreis hat 2023 gewonnen. Das ist dem Reigen von Jubiläumsveranstaltungen zum 50-​jährigen Bestehen des Landkreises zu verdanken, der das ganze Jahr durchzog. Der von Landrat Dr. Joachim Bläse ausgerufene „Ostalb-​Sommer 2023“ erlebte seinen Auftakt schon am 22. Januar mit Festakt und Matinee.

