IHK Ostwürttemberg warnt vor Phishing-​Mails

Symbol-​Bild: picture alliance /​Bildagentur-​onlineMcPhoto /​Bildagentur-​onlineMcPhoto

Die IHKs in Deutschland und ihre Mitgliedsunternehmen sind derzeit von einem besonders ausgefeilten Phishing-​Angriff betroffen. Das teilt die IHK Ostwürttemberg mit und ruft zu Vorsicht auf.

Montag, 04. Dezember 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer







Wie die Phishing-​Mails aussehen und auf was die Betrüger vermutlich abzielen, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Ziel des Angriffs ist nach aktuellen Erkenntnissen das Erlangen von Daten der betreffenden Unternehmen, darunter Kontoinformationen. Vom Öffnen der in den E-​Mails enthaltenen Links oder einer Dateneingabe sei daher dringend abzuraten, so die IHK. Ein gezieltes Blockieren dieser E-​Mails seitens der IHK Ostwürttemberg ist technisch nicht möglich, weshalb deren Mitgliedsunternehmen zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen sind.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



212 Aufrufe

104 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen