Zehn Jahre Einhorntunnel: Sicherheitsvorkehrungen für den Ernstfall

Experten bewerten die 2,2 Kilometer lange Unterquerung der Innenstadt und des Lindenfirsts nicht nur als den teuersten, sondern auch als sichersten Straßentunnel Deutschlands. Die Intensive Aus– und Fortbildung für Gmünder Feuerwehrleute in Sachen Tunnelbrandbekämpfung findet auch in der Schweiz statt.

Montag, 04. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Denn der Einhorntunnel weist im Gegensatz zu anderen Tunneln einige kritische Besonderheiten auf.

