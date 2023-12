VfR Aalen trennt sich von Trainer Cramer

Foto: Astavi

Tobias Cramer ist nicht mehr Trainer des Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen. Das hat der Verein an diesem Dienstagvormittag in einer Presseerklärung bekanntgegeben.

Dienstag, 05. Dezember 2023

Alex Vogt

„Nach intensiven Gesprächen und Analysen in den zuständigen Gremien hat sich der VfR Aalen entschieden, Cheftrainer Tobias Cramer mit sofortiger Wirkung freizustellen“, teilt der Verein mit.„ Die Entscheidung, sich von Tobias Cramer zu trennen, fällt dem VfR Aalen nicht leicht, da sein Engagement in und um den Verein sehr vorbildlich und nicht selbstverständlich war“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Interimsweise wird Co-​Trainer Petar Kosturkov das Traineramt beim VfR Aalen übernehmen. „Das Training und die Vorbereitung auf das nächste, sehr wichtige Auswärtsspiel in Kassel und das Coaching vor Ort wird Co-​Trainer und DFB-​Lizenzinhaber Petar Kosturkov interimsweise übernehmen“, erklärt der VfR.

Auslöser für diese „nicht leichte Entscheidung“ sei die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen. „Vier Punkte mit 22 Gegentoren aus den letzten acht Spielen sind eine Tendenz, die dringend gestoppt werden muss. Spiele gegen die direkten Konkurrenten wie Walldorf, Bahlingen, Frankfurt und zuletzt Koblenz wurden allesamt verloren, wodurch die Abstiegszone immer näher rückt. Der VfR Aalen möchte mit dieser Entscheidung noch einmal ein Signal im Kampf um den Klassenerhalt setzen“, äußert sich der Verein zu den Gründen, die Zusammenarbeit mit Tobias Cramer zu beenden.

Cramer hatte den VfR Aalen zur Saison 2022/​23 übernommen. Aktuell rangieren die Aalener nach 20 Saisonspielen mit 26 Punkten in der Regionalliga Südwest auf Tabellenplatz 13.





