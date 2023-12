Bike the Rock: Schwarzbauer ist Botschafter

Mit dem 27-​jährigen Luca Schwarzbauer aus Reudern bei Nürtingen wird Deutschlands derzeit erfolgreichster Mountainbiker Botschafter des Cross-​Country-​Rennens beim Bike the Rock in Heubach.

Mittwoch, 06. Dezember 2023

2024 soll das Traditionsrennen in Heubach nun ein Gesicht bekommen: Deutschlands erfolgreichster Mountainbiker Luca Schwarzbauer (27) aus Reudern, selbst am Fuß der Schwäbischen Alb aufgewachsen und dort zum Profisportler gereift, wird offizieller Botschafter des Bike the Rock.





Das Bike the Rock in Heubach auf der schwäbischen Ostalb ist nicht nur das einzige deutsche Mountainbike-​Rennen, das Jahr für Jahr vom Weltradsportverband mit der Hors Catégorie (HC) ausgezeichnet wird. Es ist auch das älteste HC-​Rennen der Welt. Seit 2006 darf das Bike the Rock bereits diesen Ehrentitel tragen.

