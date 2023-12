Neuer mobiler Radarwagen für Schwäbisch Gmünd

Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat ein neues Geschwindigkeitsmessfahrzeug. Mit dem dritten Fahrzeug dieser Art kann flexibel an unterschiedlichen Stellen geblitzt werden. Reich wird die Stadt durch die „Knöllchen“ aber nicht.

160 000 Euro hat das neue und dritte mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeug die Stadt gekostet. Die Anschaffung war nötig geworden, weil eines der alten Geräte zum Jahresende ausgemustert wird. Auf Wunsch des Gemeinderates ist der neue Wagen ein Elektro-​Auto. „Wir stellen allmählich die ganze Flotte um“, so Rathaussprecherin Ute Meinke. Und auch sonst kann das neue Gerät einiges.

Doch es gehe bei solchen Anschaffungen nicht ums Geld, betont Erster Bürgermeister Christian Baron. „Strafzettel sind keine goße Einnahmequelle der Stadt.“





