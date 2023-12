Markthalle anstelle des alten Stadtbads in Gmünd

Eine Markthalle, Wohnungen, eine Gastronomie und Büros und Praxen, dazu soll der Schulhof der Klösterleschule neu gestaltet werden und die Autos sollen unter die Erde. Klingt nach eierlegender Wollmilchsau. Ist aber ein ambitioniertes Bauprojekt mitten in Schwäbisch Gmünd.

Ahlers stellte nun einen Entwurf vor, der skizziert, wie ein Gebäude an dieser Stelle aussehen könnte.





Im kommenden Jahr ist es 50 Jahre her, dass die Gmünder das alte Stadtbad abrissen. Seitdem klafft die Baulücke wie eine Wunde in der Stadt. „Vielleicht können wir pünktlich zum 50. beginnen, diese Wunde zu schließen“, warb Oberbürgermeister Richard Arnold vorab für das Projekt, das anschließend Ruth Ahlers vom Architekturbüro Hilmer Sattler vorstellte in der gemeinsamen Sitzung von Verwaltungs– und Bauausschuss .Wie die Rems-​Zeitung bereits berichtete, soll auf der Fläche des ehemaligen Stadtbades ein Gebäude entstehen. Zudem soll die Innenstadt besser an den Bereich auf der anderen Seite der Klösterlestraße angebunden und gleichzeitig der Schulhof der Klösterschule neu gestaltet werden.

