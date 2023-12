Schöne Bescherung: Nikolaus-​Notlandung auf dem Stauferklinikum

Foto: hs

Die Feuerwehr Mutlangen meisterte mit Unterstützung der Höhenretter der Schwäbischer-​Wald-​Feuerwehren am Mittwochabend am Stauferklinikum vor hunderten leuchtenden Kinderaugen und staunenden Bürgermeistern einen außergewöhnlichen Einsatz. Das Szenario: Der Nikolaus musste mitsamt seinem Schlitten nach einer Notlandung auf dem Dach der Kinderklinik aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Donnerstag, 07. Dezember 2023

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Am Mittwoch war Nikolaustag. Nach alter Überlieferung ist der heilige Mann mit seinem Schlitten, gezogen von Rentieren, rastlos unterwegs, um in der zauberhaften Vorweihnachtszeit vor allem brave Kinder zu belohnen. Kein Wunder, dass es auch Pannen geben kann. Die vermutlich spektakulärste Szene spielte sich bei Einbruch der Dunkelheit am Himmel über dem Ostalbkreis ab.







