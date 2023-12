Schwimmverein Gmünd: C-​Jugend auf Platz vier in Württemberg

Foto: SVG

Im Württemberg-​Finale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Jugend in Bad Cannstatt überzeugten die Teams des Schwimmvereins Gmünd mit starken Leistungen und persönlichen Bestzeiten. Die höchste Platzierung erstritt die männliche C-​Jugend.

Donnerstag, 07. Dezember 2023

Benjamin Richter

Beim Württemberg-​Finale der deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Jugend (DMSJ) in Stuttgart-​Bad Cannstatt war der Schwimmverein Gmünd mit vier Mannschaften, der Jugend C und D männlich sowie der Jugend B und C weiblich, am Start.

Die Teams, bestehend aus Schwimmerinnen und Schwimmern der Leistungsgruppen 1, 2 und 3 sowie des Basisteams 3, überzeugten durchweg mit guten Leistungen. Geschwommen wurden jeweils fünf Staffeln über 4 x 100 Meter Rücken, Brust, Schmetterling, Freistil und Lagen. Die einzelnen Staffelzeiten wurden zum Gesamtergebnis aufaddiert.

Auch die anderen Gmünder Nachwuchsteams punkteten mit vielen persönlichen Bestzeiten.





Wie die weiteren Mannschaften im Einzelnen abschnitten und welches Fazit die Trainerinnen und Trainer aus den Wettkämpfen zogen, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe der Rems-​Zeitung auch online im iKiosk.

Das beste Resultat mit einem vierten Platz hinter dem SV Cannstatt, der SSG Reutlingen-​Tübingen und der SV Region Stuttgart erreichte die männliche C-​Jugend des SVG mit Emil Lieby, Johannes Lillich, Timo Elias Scherer, Ferdinand Schwarz und Werner Wallis.

