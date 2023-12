Stimmungsvoller Weihnachtsbummel in Mögglingen

Foto: Gemeinde Mögglingen

Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln wird auch in diesem Jahr wieder die Mögglinger Luft erfüllen, wenn am Samstag, 9. Dezember, von 12 bis 21 Uhr der traditionelle Mögglinger Weihnachtsmarkt seine Pforten auf und um den Marktplatz öffnet.

Der festliche Zauber beginnt am alten Schulhaus und schlängelt sich durch die Schul– und Pfarrgasse, erstreckt sich weiter in die Kirchstraße und erreicht schließlich den idyllischen Kirchplatz. Ein besonderes Highlight des Weihnachtsmarktes ist der Weihnachtsweg, der Besucherinnen und Besucher an zahlreichen wunderschön gestalteten Krippen vorbeiführt und so eine einzigartige Atmosphäre schafft.









Neben bewährten Marktbeschickern dürfen sich die Gäste auf die Teilnahme weiterer engagierter Vereine freuen. Das breit gefächerte Angebot erstreckt sich über den gesamten Markt und sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.







