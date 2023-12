Wirtschaft in Ostwürttemberg will auch digital vorne mit dabei sein

Beim Finale des mit zwölf Millionen Euro geförderten Projektes „GEMIMEG– II“ wurden im Digitalisierungszentrum der IHK Ostwürttemberg Standards präsentiert, damit „Made in Germany“ auch in einer digitalen Welt als Qualitätssiegel gelten kann.

Freitag, 08. Dezember 2023

Gerold Bauer

Renommierte Forschungspartner und Branchenschwergewichte wie Bosch, Siemens und Zeiss waren Teil des Entwicklungsprojekts „GEMIMEG– II“, welches durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wurde. Es geht dabei um die Verlässlichkeit von digitalen Messsystemen.







Was es mit diesem Projekt auf sich hat, erfahren Sie am 8. Dezember in der Rems-​Zeitung!



