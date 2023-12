Bläse: „Bin heute auf Krawall gebürstet“

Auf die Palme gebracht hat Landrat Joachim Bläse zum einen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die dem Ostalbkreis die rote Laterne beim Thema Schulsozialarbeit verlieh — aus Bläses Sicht zu Unrecht. Zum anderen ärgerte er sich im Sozialausschuss des Kreistags im Zusammenhang mit der Diskussion um Kürzungen beim Bürgergeld über die Bundespolitik.

Samstag, 09. Dezember 2023

Benjamin Richter

Die Bildungsgewerkschaft GEW habe ein Rechtsgutachten zur Schulsozialarbeit vorgestellt. Landesvorsitzende Monika Stein forderte einen flächendeckenden Ausbau der Schulsozialarbeit und schlug einen Stufenplan vor, in dem jährlich 100 neue Stellen entstehen.

Bei einer Pressekonferenz in Stuttgart sagte Stein, an 89 Prozent der Gymnasien in Baden-​Württemberg gebe es Schulsozialarbeit, aber nur an gut 55 Prozent der Grundschulen. Während in Heidelberg alle Schüler Angebote der Schulsozialarbeit nutzen könnten, seien es im Ostalbkreis nur 42 Prozent der Schulen.

Bei Bläse kam diese Aussage gar nicht gut an. Als der Ostalbkreis mit der Schulsozialarbeit angefangen habe, habe man solche Schulen noch als „Brennpunktschulen“ gebrandmarkt. „Und jetzt werden wir als Idioten dargestellt!“

Dabei sei es doch nicht Sinn der Sache, jeder Schule auch einen Sozialarbeiter zu geben. Es wäre nett, sagte Bläse, wenn man anerkennen würde, dass es Strukturen gebe, in denen man es ohne Schulsozialarbeiter schaffe. „Da habe ich so einen Hals!“





Auf welche Weise sich der Landrat im Anschluss die Bundespolitik vorknöpfte und wie sich die Fraktionen zu den im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Ausgaben im Sozialbereich äußerten, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

