„Bündnis Klinikerhalt" beginnt mit öffentlicher Unterschriftensammlung

Am kommenden Wochenende geht das „Bündnis Klinikerhalt“ zum ersten Mal auf öffentliche Plätze, um Unterschriften für den Erhalt des Stauferklinikums in Mutlangen zu sammeln. Es geht wird in diesem Zusammenhang auch eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung an der Entscheidungsfindung in der Klinik-​Frage gefordert.

Mittwoch, 01. Februar 2023

Gerold Bauer

Am Samstag werden Mitglieder des Bündnisses Klinikerhalt auf dem Gmünder Wochenmarkt Unterschriften für die Einleitung eines Volksbegehrens zur Einführung eines Bürgerbegehrens auf Kreisebene sammeln. Von 9 bis 12 Uhr ist ein Stand am Haus Rettenmayer aufgebaut, wo alle interessierten unterschreiben können.Das Bündnis will damit erreichen, dass sich die Bürger im Ostalbkreis aktiv bei der Frage „Großlinikum ja oder nein?“ beteiligen können. Bisher seien die Bürger gar nicht bis unzureichend über die Notwendigkeit von Klinikschließungen, oder deutlicher Verkleinerung und dem Bau eines Zentralklinikums informiert worden.Nach dem Auftakt der Unterschriftensammlung auf dem Wochenmarkt sollen weitere regelmäßige Aktionen stattfinden. Zunächst an allen Samstagen im Februar auf dem Gmünder Wochenmarkt, aber weitere Stände in den Teilorten beziehungsweise in der Gemeinde Mutlangen werden folgen. Das vor kurzem neu gegründete Bündnis Klinikerhalt hat zwischenzeitlich im unmittelbaren Umfeld bereits weit über 1000 Unterschriften gesammelt. Dies zeigt nach Ansicht der Verantwortlichen das übergroße Interesse der Bürger am Thema wohnortnahe Gesundheitsversorgung im Ostalbkreis.

