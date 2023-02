Mögglingen: Wie Irmgard Sehner den kranken Bürgermeister vertritt

In der Gemeinde Mögglingen kann Bürgermeister Adrian Schlenker krankheitsbedingt sein Amt derzeit nicht ausüben. Wie lange seine Genesung dauert, ist aktuell nicht absehbar. Die RZ sprach mit Stellvertreterin Irmgard Sehner über die Zeit der Vakanz.

Mittwoch, 01. Februar 2023

Gerold Bauer

Getreu der Gemeindeordnung in Baden-​Württemberg hat in einer Kommune der Schultes eine zentrale Rolle. Und je kleiner die Gemeinde ist, desto mehr Aufgaben konzentrieren sich auf das Amt des Bürgermeisters. Was also tun, wenn der Rathaus-​Chef plötzlich und unerwartet wegen Krankheit für längere Zeit ausfällt? In Mögglingen ist dies der Fall und seine ehrenamtliche Stellvertreterin, Gemeinderätin Irmgard Sehner, musste einspringen.





Lesen Sie am 1. Februar in der Rems-​Zeitung, wie Irmgard Sehner diese Aufgabe in Mögglingen meistert, welche aktuellen Projekte trotz der Vakanz auf den Weg gebracht werden und wie sie grundsätzlich über die Art und Weise denkt, wie die Bürger ihren Meister behandeln sollten!



