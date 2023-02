Der Barnsley-​Löwe ist enthüllt

Anlässlich des 50-​jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Schwäbisch Gmünd und dem englischen Barnsley ist am Freitagvormittag der steinerne Löwe, ein Geschenk des Partnerschaftsvereins „Barnsley Schwäbisch Gmünd Twin Town Society“, enthüllt worden. Die Bürgermeisterin von Barnsley, Sarah Tattersall, Oberbürgermeister Richard Arnold und der Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins, Alan Brentnall, nahmen die Enthüllung vor.

Freitag, 10. Februar 2023

Franz Graser

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



Die Städtepartnerschaft besteht seit 1971, der 50. Jahrestag wurde aber erst im Jahr 2022 begangen. Bei dieser Gelegenheit unterzeichneten Barnsleys Bürgermeisterin Sarah Tattersall und der Gmünder OB Richard Arnold eine Erklärung zur Erneuerung und Bestärkung der Freundschaft zwischen den Städten.





Alan Brentnall, der Vorsitzende der „Barnsley Schwäbisch Gmünd Twin Town Society“, ging in seiner launigen Ansprache auf die Bedeutung des Löwen als Wappentier ein. Der Löwe stehe für Stärke, Mut und Freundschaft. Er zierte das Wappen des englischen Königs Richard Löwenherz und heute das Signet der englischen Fußballnationalmannschaften, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.







Der Platz für den Löwen neben der roten englischen Telefonzelle, die mittlerweile als kleine Bücherei dient, sei gut gewählt, meinte Brentnall. „Wenn jemand meint, er könne sich ein Buch mopsen, wird er sich das zweimal überlegen, wenn er sich den Löwen anschaut.“ Brentnall forderte alle auf, vom ersten bis zum 101. Lebensjahr, sich auf den liegenden Löwen zu setzen, was er nach der Enthüllung selbst auch tat.







Oberbürgermeister Richard Arnold würdigte die Freundschaft zwischen Gmünd und Barnsley. Diese Partnerschaft liege ihm besonders am Herzen, weil er mit den Michaels-​Chorknaben in den 1960er-​Jahren zum ersten Mal nach Barnsley gefahren sei. Diese Reise, bei der er zum ersten Mal den Ärmelkanal überquerte, habe ihn tief geprägt, sagte Arnold. Ein besonderer Dank ging an Dagi Glasenapp, die es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht hat, den Barnsley-​Garten ehrenamtlich zu pflegen.



