Gewichtheben: Stellt Roding dem Spitzenreiter Böbingen ein Bein?

Marius Oechsle vom SGV Böbingen rechnet gegen den TB 03 Roding II am Samstag um 20 Uhr in der SGV-​Halle mit einem spannenden letzten Heimwettkampf in der 2. Bundesliga im Gewichtheben. Allmählich stecke die Saison in den Knochen, die Motivation sei jedoch ungebrochen hoch.

Freitag, 10. Februar 2023

Benjamin Richter

Zieht der SGV Böbingen in das Finale der Spitzenreiter der drei Zweitliga-​Staffeln ein, das im April ausgetragen wird? Die Ausgangslage vor den beiden letzten Wettkämpfen der regulären Saison ist vielversprechend.

Der SGV steht auf dem ersten Platz der Gruppe B, den es nun am Samstagabend vor heimischer Kulisse in der SGV-​Halle gegen das Reserveteam des Bundesligisten aus Roding zu verteidigen gilt.

Ein Zwischenstand, der motiviere – allerdings wohl auch die beiden ausstehenden Gegner, wie SGV-​Gewichtheber Marius Oechsle zu bedenken gibt. „Jeder wird jetzt versuchen, uns als Tabellenführer ein Bein zu stellen“, rechnet er bei dem Heimwettkampf an diesem Wochenende sowie auch bei der letzten Ansetzung der Saison im März beim AC Weiden mit bissigen Kontrahenten und einem harten Stück Arbeit für die Böbinger.

„Es wird noch mal anstrengend“, sagt Oechsle, „aber ich glaube, dass es ein richtig spannender Wettkampf Erster gegen Dritter wird.“





Wie sich die Böbinger in den vergangenen Wochen auf das wichtige Aufeinandertreffen mit Roding vorbereitet haben und warum Marius Oechsle noch nicht an eine mögliche Teilnahme am Zweitliga-​Finale denken will, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

