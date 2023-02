Sonderveröffentlichung „38. Internationales Guggenmusiktreffen“

Foto: Stadt Schwäbisch Gmünd

Zwei Tage lang steht Schwäbisch Gmünd wieder ganz im Zeichen der schrägen Töne. 21 Guggenkapellen mit rund 800 Musikerinnen und Musikern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein kommen am Wochenende in die Stauferstadt, die nicht ohne Grund auch als Mekka der Guggenmusik gilt.

Freitag, 10. Februar 2023

Franz Graser

50 Sekunden Lesedauer



Nach wie vor ist das Interesse der Guggenkapellen riesig, in Gmünd aufzutreten. So gibt es bei der 38. Auflage des Guggenmusiktreffens einige Bands, die erstmals dabei sind oder schon seit längerer Zeit nicht mehr in Schwäbisch Gmünd gespielt haben.







Zu dem Festival werden Tausende Zuschauer und Zuhörer erwartet. Das Spektakel entfaltet sich auf drei Bühnen: Auf dem Marktplatz direkt vor dem Rathaus, am Johannisplatz sowie in der Ledergasse. Der offizielle Empfang der Guggenkapellen findet am Samstag, 11. Februar, um 12.15 Uhr auf der Bühne am Marktplatz statt. Und dann startet das Festival der schrägen Töne.







Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können abstimmen, welche der 21 Bands ihnen am besten gefallen hat. Sie können die Kapelle mit dem besten Sound, die Band mit den besten Kostümen und den besten Stimmungsmacher wählen.





Mehr zum Ablauf und zu den Abstimmungsmodalitäten lesen Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



282 Aufrufe

202 Wörter

49 Minuten Online



Beitrag teilen