Beilage „Wochenende“: Die närrische Welt macht Gmünd ihre Aufwartung

Archivfoto: zi

Was wären Gmünd und die Region zwischen Wald und Alb ohne die Fasnet? Spätestens das internationale Guggenmusiktreffen an diesem Wochenende läutet die heiße Phase der närrischen Zeit ein. Egal ob Fasnet, Fasching oder Karneval: Das Fastnachtsbrauchtum reicht weit zurück. Weit zurück reichen auch die menschlichen Spuren in den Höhlen rund um Beuren bei Heubach — dem Schauort der aktuellen Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.