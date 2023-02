Kolping-​Musiktheater in Gmünd: Gelungene Premiere von „Wonderful Town“

Fotos: fabro

Im Gmünder Stadtgarten hat die Produktion „Wonderful town“ des Kolping-​Musiktheaters Premiere gefeiert, eine turbulente Hommage an New York. Der Zuschauer erliegt unversehens dem Charme zweier Schwestern vom Lande – die Schauspielleistung überzeugt.

Samstag, 11. Februar 2023

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer







Lesen Sie am 11. Februar in der Rems-​Zeitung den ausführlichen Bericht über die Premiere!



Zwei Landeier aus einem kleinen Nest in Ohio landen in der Großstadt New York. Die eine träumt von einer Karriere als Sängerin, die andere vom Durchbruch als Autorin und Journalistin. Wie die Sherwood-​Schwestern sich im „Big Apple“ zurechtfinden, welche Überraschungen Leben und Liebe für sie bereithalten, das ist der Stoff der diesjährigen Produktion des Kolping-​Musiktheaters. Die Musik dazu stammt aus der Feder von Leonard Bernstein.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



338 Aufrufe

112 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen