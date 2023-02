Polizei sucht Zeugen nach Gartenhausaufbrüchen in Bettringen

Foto: studio v-​zwoelf – stock​.adobe​.com

In einem noch unbekannten Zeitraum wurde in mehrere Schrebergärten der Gartenfreunde Burgstalläcker eingebrochen. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt. Zeugen sind gesucht.

Samstag, 11. Februar 2023

Alexander Gässler

Die Täter beschädigte einen Zaun und drangen in mindestens sieben Gartenhütten ein. Erst am Freitagnachmittag wurden die Aufbrüche der Polizei durch einen Geschädigten bekannt.



Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen und verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580 entgegen.

