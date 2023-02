So erzeugt man Strom am Balkon

Foto: Jürgen Frey /​pix​e​lio​.de

Viele Menschen interessieren sich für Balkonkraftwerke. Sie sind einfach in der Handhabe, ein bisschen was muss man schon beachten.

Samstag, 11. Februar 2023

Thorsten Vaas

55 Sekunden Lesedauer



Spätestens die Energiekrise hat einen Boom bei Stecker-​Solargeräten, auch Balkonkraftwerke genannt, ausgelöst. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zu den kleinen Energielieferanten.Die wenigsten produzieren ihren Strom am Balkon mit Stecker-​Solarmodulen, das ergab eine Marktstudie der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Trotzdem firmieren die kleinen Energiequellen für Eigentümer und Mieter unter dem Begriff Balkonkraftwerke. Derzeit ist es in Deutschland gestattet, pro Stromzähler maximal 600 Watt in der Spitze zu produzieren, in der Regel braucht man dafür zwei Module mit jeweils 300 bis 400 Watt sowie einen 600er-​Wechselrichter. Per Kabel wird der erzeugte Sonnenstrom ins Hausnetz eingespeist. Er kann im selben Moment vom Haushalt verbraucht werden. Ob die Montage eine größere Herausforderung wird, hängt vom Ort und der eigenen Geschicklichkeit ab. Die Balkonkraftwerke kann man im Set kaufen. Solange es noch keine Produktnorm gibt – diese wird derzeit erarbeitet –, sollte man auf die Zertifizierung des Wechselrichters, auch Inverter genannt, achten. Ein Set mit 600 Watt kostet etwa 1000 Euro, Mehrwertsteuer muss man keine mehr zahlen. Manche Kommunen fördern den Kauf.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



431 Aufrufe

220 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen