Baseball: Heubach Hunters sind zurück im Ligabetrieb

Nacheinander treten die Mädchen und Jungen der Jugendmannschaft an die Home Base. Die fünfeckige Hartgummiplatte in der Sporthalle der Heubacher Schillerschule ist der Dreh– und Angelpunkt der Sportart, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Bann gezogen hat: Baseball. Eine Reportage.

Sonntag, 12. Februar 2023

Benjamin Richter

„Achtung“, ruft Herbert Müller und wirft den weißen Ball mit der markanten Naht von unten aus dem Handgelenk in die Luftsäule über der Home Base. Es ist eine gut einstudierte Bewegung, quasi immer dieselbe bei allen Kindern und Jugendlichen, die sich als designierte Schläger mit dem gleichnamigen Spielgerät dem Abschlagpunkt nähern.

Wie sie den Schläger halten müssen, wissen die meisten der Mädchen und Jungen – rund 25 nehmen jeden Samstag am Training teil – schon ganz genau: Fest muss er in beiden Händen liegen, dabei recht eng an der Schultern-​Achse ein Stück weit auf der dem Spielfeld abgewandten Seite der Home Base aufgerichtet werden. Der Ball sollte mit Leichtigkeit und Kraft geschlagen werden können.





Wie kam es dazu, dass die Hunters aus Heubach nun zum ersten Mal seit fast 20 Jahren in den Ligabetrieb einsteigen und eine Mannschaft für die Landesliga melden? Und auf welche Gegner werden sie dort treffen? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die Samstags-​Reportage in der Beilage der Rems-​Zeitung am 11. Februar. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

