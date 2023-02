In der „Gifthütte“ Frickenhofen tanzen die Mäuse

Die Phantasiewelt von Walt Disney stand im Mittelpunkt der diesjährigen Faschingsveranstaltung des Sportvereins Frickenhofen. Das Vereinslokal beim Sportplatz, auch als „Gifthütte“ bekannt, wurde am Freitagabend für ein paar Stunden zu einem Disneyland im Kleinen.

Sonntag, 12. Februar 2023

Thorsten Vaas

Weltbekannte Figuren, soweit das Auge reicht. Schneewittchen musste ohne sieben Zwerge klarkommen, dafür war Minnie Maus gleich im Dutzend vertreten. Die Panzerknacker in ihren roten Pullis mit den Nummern auf der Brust haben mit Erfolg weibliche Bandenmitglieder angeworben und auf die Schöne hat nicht nur das Biest, sondern auch Captain Sparrow aus „Fluch der Karibik“ ein Auge geworfen. Daneben steht Rotkäppchen, die Unschuld in Person mit ihren Körbchen im Arm und der böse Wolf steht drohend daneben. Im Vereinsheim wird zunehmend eng und die rund zwanzig Helferinnen und Helfer des Sportvereins haben in der Bar und hinter der Theke alle Hände voll zu tun. Auf der Tanzfläche wird es voller und aus den Lautsprecherboxen wummern Partyhits. Andreas Müller alias DJ Amue aus Bühlertann legt zum ersten mal in Frickenhofen auf. „ DJ Özi, Laila oder auch Jürgen Drews, die Musik muss passen für Jung und Alt“, erklärt der DJ. Und seine Musikmischung kommt offensichtlich gut an und mit über dreihundert Partygästen war der Disney-​Abend ein toller Erfolg für die Frickenhofer Sportler.

