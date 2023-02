Paul Maar und das Puzzle der Kindheit

Kinderbuchautor Paul Maar hat in Gschwend aus seinen Kindheitserinnerungen gelesen. Er sprach dabei über die Möglichkeiten des Erinnerns.

Sonntag, 12. Februar 2023

Thorsten Vaas

„Erinnerungen sind wie Pfützen nach einem Starkregen, hier etwas und da etwas, sie sind kein fortlaufender, anschwellender Fluss.“ So führte Paul Maar in das schwierige Kapitel des Erinnerns ein und ließ am Samstagabend die Zuhörer im vollbesetzten Bilderhaus Gschwend teilhaben, wie er das Puzzle seiner Kindheit zusammensetzte. Da gibt es die Erzählungen in der Familie, da gibt es Behauptungen, die unglaublich erscheinen, da gibt es Fotos, die eine Hilfe sein können und dann stößt man auf Lücken, die man nie wahrgenommen hat und die nicht mehr zu schließen sind.





