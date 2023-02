Schauort Beuren bei Heubach: Ein Alb-​Dorf wie aus dem Bilderbuch

In Beuren bei Heubach scheint die Zeit ein bisschen stehen geblieben zu sein. Etliche intakte Bauernhöfe sind rund um den Dorfplatz zu sehen. Der Misthaufen gehört dort noch zum Ortsbild. Zur Idylle gehören auch die Dorflinde und kleine Gebirgsbäche. Beuren ist ein beliebter Ausgangs– und Kreuzungspunkt für Wanderungen und Fahrradtouren.

Das Ortsporträt blickt zurück in die Steinzeit, denn die ersten Bewohner des Beurener Tals sind wahrscheinlich Jäger und Höhlenbewohner gewesen. Am Rosenstein gibt es Spuren, die gut 10.000 bis 15.000 Jahre zurückreichen. Am Scheuelberg und direkt bei Beuren gibt es eine ganze Reihe von Höhlen, die denen vom Rosenstein sehr ähnlich sind.





Bemerkenswert ist auch, dass der Fränkisch-​Schwäbische Jakobsweg in der Nähe von Beuren vorbeiführt. An der kleinen Kapelle des Ortes zeigt ein Schild: 2692 Kilometer bis Santiago de Compostela. Bereits 1992 war eine Gruppe von Heubachern nach Santiago gepilgert — lange bevor das Pilgern hip und trendig wurde.





