Volleyball: DJK unterliegt 0:3 und Ludwigsburg feiert

Foto: Stoppany

Am 15. Spieltag der Regionalliga-​Süd schlagen die Barock Volleys aus Ludwigsburg die DJK Gmünd mit 3:0 (25:19, 25:17, 25:15). Der MTV sichert sich damit den Aufstieg in die Dritte Liga. Am Sonntag geht es für die Gmünderinnen zum Tabellenzweiten nach Ditzingen.

Sonntag, 12. Februar 2023

Alex Vogt

Das Gute zuerst. Trotz der Nullnummer am Samstag in Ludwigsburg liegen die Gmünderinnen mit 26 Punkten weiter auf dem vierten Tabellenplatz der vierthöchsten Liga. Die Zielvorgabe von Trainer Christian Hohmann war allerdings, zumindest einen Zähler aus Ludwigsburg mitzubringen, sprich zwei Sätze zu gewinnen. Warum dies nicht gelang, begründet der Coach so: „Wir haben in allen drei Sätzen gut angefangen. Aber jedesmal, wenn unsere Zuspielerin vorne war, wir also nur zwei Angreiferinnen am Netz zur Verfügung hatten, haben wir das eine oder andere Break zu viel kassiert.“







Trotz der Niederlage war Gmünds Trainer nicht total unzufrieden, „denn Annahme und Aufschlag waren gut. Im Block haben wir uns zwar gesteigert, aber auch gesehen, woran es noch mangelt.“ Das Problem der DJK ist es, dass bei den drei Trainingseinheiten praktisch nie alle Spielerinnen dabei sein können und ein Training im Verbund nicht möglich ist. Beim Block, so Hohmann, mache sich das bemerkbar, weil die Abwehr nicht richtig verschiebt oder einfach zu weit vorne steht. Gegen einen Gegner wie Ludwigsburg, der verdient auf Platz eins stehe, zeige sich dieses Problem deutlich.







Wie es für die Gmünderinnen in der Restsaison weitergeht, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



