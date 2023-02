Wasser-​Störung in Wetzgau /​Rehnenhof möglich

Die Wasserversorgung in Wetzgau und am Rehnenhof könnte am 14. Februar nachmittags beeinträchtigt sein. Das teilen die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd mit.

Sonntag, 12. Februar 2023

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Die Stadtwerke tauschen diesem Dienstagnachmittag einen Schieber im Glasmacherweg und der Ecke Willy-​Schenk-​Straße. Deshalb könne es zu kurzfristigen Einschränkungen bei der Wasserversorgung kommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Versorgung sei weiterhin gewährleistet, allerdings könne stellenweise der Wasserdruck niedrig sein. Die Baumaßnahme startet gegen 13.30 Uhr und wird voraussichtlich gegen 17 Uhr abgeschlossen sein. Direkt betroffene Häuser werden von den Stadtwerken schriftlich informiert.

