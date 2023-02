Erdbeben: Ärztin Dr. Özlem Akcay hilft in Antakya

Fotos: privat

Dr. Özlem Akcay eilte während ihres Urlaubsaufenthalts an der Schwarzmeerküste sofort nach Antakya. Dort versorgt sie Erdbebenopfer in einem Zeltlazarett.

Montag, 13. Februar 2023

Thorsten Vaas

53 Sekunden Lesedauer



Wie am Wochenende bekannt wurde, weilt schon seit Tagen eine Ärztin aus Schwäbisch Gmünd als spontane Erdbeben-​Helferin und Notärztin in der verwüsteten 400 000-​Einwohner-​Stadt: Dr. Özlem Akcay aus Oberbettringen. Sie ist Allgemeinmedizinerin und arbeitet in der Praxis von Dr. Tuncer in der Ledergasse. Wir konnten sie am Sonntag erreichen und ein Handy-​Gespräch über ihren Einsatz und die Situation im Erdbebengebiet führen.Die Liste dringend benötigterwurde am Wochenende aktualisiert. Was wird konkret gebraucht? Schlafsäcke, Bettdecken, Zelte, Stromerzeuger, Heizstrahler, haltbare Baby-​/​Kindernahrung und Hygieneartikel.können im Logistikzentrum der Gmünder Hilfsaktion in einer für diesen Zweck leergeräumten Industriehalle in der Eutighofer Straße 144 (Firma IDS) abgegeben werden. Bitte den Eingang ganz am Ende der Straße (neben Musikerheim der Stadtjugendkapelle) nutzen, wo man auch direkt mit dem Pkw oder Lkw zum Aus– und Abladen vorfahren kann. Die Sammelstelle ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet.sind weiterhin dringend benötigt auf das Erdbeben-​Sonderkonto des DRK-​Kreisvervbands Schwäbisch Gmünd:

