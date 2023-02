Go-​Ahead: Fahrplanänderung und Engpässe ab 14. Februar kurzfristig möglich

Alle Flirt-​Triebfahrzeuge von Go-​Ahead Baden-​Württemberg müssen sehr kurzfrüstig aus Sicherheitsgründen in den nächsten Wochen geprüft werden und gegebenenfalls in die Werkstatt. Fahrplanänderungen oder Züge mit geringerer Zahl an Waggons sind schon am 14. Februar möglich. Fahrgäste werden daher vom Verkehrsunternehmen gebeten, sich vor Fahrtantritt online zu informieren

Montag, 13. Februar 2023

Gerold Bauer

Grund für die technische Überprüfung sei eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung, die bei zwei Fahrzeugen im Rahmen von Umrüstungsmaßnahmen zufällig festgestellt wurden, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Wie viele Fahrzeuge davon genau betroffen sind, werde noch untersucht.Ab Dienstag, 14. Februar, müsse deshalb vorsichtshalber ein erheblicher Teil der Fahrgastflotte vorübergehend aus dem Betrieb genommen werden. Viele Züge verkehren mit weniger Sitzplätzen und es könne sogar zu Zugausfällen kommen. „Wir wurden von dieser Nachricht vollkommen überrascht. Schnellstmöglich werden wir über die genauen Auswirkungen für unsere Fahrgäste informieren“, sagt Fabian Amini, Geschäftsführer der Go-​Ahead Baden-​Württemberg. Mehr Informationen dazu gibt es hier

