Schwäbisch Gmünd: Verbotene Waffen bei Musikvideo-​Dreh gefunden

Foto: gbr

Springmesser, Würgeholz, Schreckschusswaffe, Äxte und Macheten: Die Polizei hat verbotene Waffen in Schwäbisch Gmünd sichergestellt. Junge Männer nutzen sie als Requisite für ein Musikvideo.

Montag, 13. Februar 2023

Thorsten Vaas

36 Sekunden Lesedauer



Mehrere Streifenwagen-​Besatzungen rückten am Sonntagabend gegen 23 Uhr in die Taubentalstraße zum Grillplatz aus. Dort hatten sich Personen versammelt und ein Feuer entfacht. Die Männer wurden dabei beobachtet, wie sie eine Machete und eine Waffe in die Luft hielten. Nach ersten Aussagen waren die Männer teilweise vermummt.Die Polizisten trafen auf 13 Personen. Es stellte sich heraus, dass die jungen Männer sich dort versammelt hatten, um ein Musikvideo zu produzieren. Hierzu nutzten sie allerdings diverse verbotene Waffen, wie Springmesser, ein Würgeholz, eine Schreckschusswaffe sowie Äxte und Macheten, die zur Requisite benutzt werden sollten.Zudem fand die Polizei Betäubungsmittel. Smartphones und die verwendete Videokamera wurden sichergestellt, sie werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen — mitunter wegen Verstößen gegen das Waffen– und das Betäubungsmittelgesetz — wurden eingeleitet.

146 Wörter

