VHS-​Kurs „klimafit“: Informationen und Alltagstipps zum Klimaschutz

Foto: fleisa

Wie kann ich als Privatperson meinen CO2-​Fußabdruck reduzieren? Dieser Frage widmet sich der neue Volkshochschulkurs „klimafit“ in Schwäbisch Gmünd – mit Grundwissen zum Thema Klima und nützlichen Tipps für den Alltag.

Montag, 13. Februar 2023

Sarah Fleischer

42 Sekunden Lesedauer



Laut er aktuellen CO2-​Bilanz für Schwäbisch Gmünd sind private Haushalte für knapp 25 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Um Bürgerinnen und Bürger „den Weg zu ebnen“, wir Klimaschutzmanagerin Chiara Kriz sagt, bietet die Volkshochschule Schwäbisch Gmünd nun den Kurs „klimafit“ an. Hier erfahren Teilnehmende, wie sie in ihrem privaten Umfeld ihren CO2-​Fußabdruck reduzieren können. Damit ist die Gmünder VHS eine von über 300 Volkshochschulen bundesweit, die diesen Kurs anbieten, wie Leiterin Ingrid Hofmann stolz berichtet.

An insgesamt sechs Abenden erfahren die Teilnehmenden theoretische Grundlagen über das Klima und Klimaschutz von Wissenschaftlern und praktische Ansätze für den Klimaschutz im Alltag. Kursleiterin ist Stephanie Adler, Inhaberin des „unverpackt“-Ladens in Schwäbisch Gmünd.

Mehr über den Kurs und Infos zur Anmeldung finden Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. auch erhältlich am iKiosk