Feuerwehr Gmünd: Auszeichnung für Ralf Schamberger

Der langjährige Gmünder Kommandant beziehungsweise Vizekommandant Ralf Schamberger bekommt das Bevölkerungsschutz-​Ehrenzeichen des Landes Baden-​Württemberg.

Dienstag, 14. Februar 2023

Thorsten Vaas

„Engagement, Hilfsbereitschaft und Teamgeist“ steht auf dem Orden geschrieben, mit dem das Land Baden-​Württemberg alljährlich 20 Angehörige von Hilfsorganisationen auszeichnet, die sich in herausragender Weise für den Schutz der Bevölkerung und für ihre jeweilige Blaulichtorganisation verdient gemacht haben. Es handelt sich dabei um die höchste Ehrung, die das Land unabhängig von den organisations-​internen Ehrungen an Angehörige von Hilfsorganisationen vergibt.Ralf Schamberger aus Schwäbisch Gmünd nimmt die Auszeichnung am Dienstag in Stuttgart aus den Händen von Innenminister Thomas Strobl entgegen. Landesregierung und Innenministerium wollen damit die außergewöhnlichen Leistungen des Gmünder Feuerwehrmannes ehren, der zum Jahreswechsel aus seinem Hauptamt als stellvertretender Feuerwehrchef altersbedingt ausgeschieden ist.

