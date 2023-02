„Fräuleinwunder“ Schwäbisch Gmünd: Modeflohmarkt mit TikTok-​Star Mammaculinaria

Foto: krätschmer

Der Kleiderschrank ist voll, aber irgendwie hat man doch nichts zum Anziehen? Auf dem Modeflohmarkt „Fräuleinwunder“ finden alte Kleidungsstücke neue Liebhaber. Auf ein kulianrisches Highlight können sich die Besucherinnen und Besucher ganz besonders freuen: Leckere Pasta, zubereitet vom Gmünder TikTok-​Star Mammaculinaria.

Dienstag, 14. Februar 2023

Sarah Fleischer

2016 organisierte Sara Krätschmer zum ersten mal den Modeflohmarkt „Fräuleinwunder“ — nun geht er in die nächste Runde. Alte Kleidungsstücke finden hier neue Liebhaber, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Denn die Kleidung einfach wegzuschmeißen, kommt für Krätschmer nicht in Frage.

Rund 30 Stände erwarten die Besucherinnen und Besucher am 25. Februar in der Schwerzerhalle. Neben Kleidung kann man auch Produkte von Kleinunternehmern aus der Gegend erstehen. Und: TikTok-​Star Mammaculinaria , berühmt geworden durch ihre Zitronenpasta , wird hungrige Modeliebhaber bekochen.

