Go-​Ahead: IRE 1 zwischen Aalen und Stuttgart gestrichen

Archiv-​Foto: gbr

Wie am 13. Februar bekanntgegeben, kommt es bei Go-​Ahead in den kommenden Wochen zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen ist auch die Strecke Aalen-​Stuttgart.

Dienstag, 14. Februar 2023

Sarah Fleischer

Wie Go-​Ahead BW in einer Pressemeldung mitteilt, wird der IRE1 auf der Strecke Aalen-​Stuttgart in den kommenden Tagen ausfallen. „Da diese Strecke zusätzlich mit dem MEX 13 in einem guten Takt betrieben wird, ist die Auswirkung für die Fahrgäste dort am geringsten“, heißt es von Go-​Ahead.