Kliniken Ostalb: Solzbach will für Level III kämpfen

Was bedeuten die Empfehlungen der Regierungskommission für die zukünftige Krankenhauslandschaft im Ostalbkreis? Darum ging es im Verwaltungsrat der Kliniken.

Dienstag, 14. Februar 2023

Thorsten Vaas

Das Stufenmodell der Regierungskommission sieht Solzbach zufolge als Basis eine hausärztliche und fachärztliche ambulante Versorgung vor. Darauf bauen so genannte Level, gekennzeichnet mit den römischen Ziffern I bis III, auf (die Rems-​Zeitung berichtete darüber unter dem Titel „ Das Stauferklinikum Mutlangen bleibt – nur anders “). Aus heutiger Sicht sei Ellwangen eine Level-​In-​Klinik mit einer stationären Grundversorgung, einer Basisbehandlung in der Inneren und der Chirurgie, einer Basis-​Notaufnahme, einer sechs-​Betten-​Intensivstation und einer fachärztlichen Begleitung rund um die Uhr. Aalen und Mutlangen wären in Level II mit einer Konzentration auf die stationäre Versorgung innerhalb der Region, einem erweiterten Leistungsspektrum, erweiterter Notaufnahme und jeweils 20 Intensivbetten sowie fachärztlicher Begleitung rund um die Uhr.





Aber: Alle drei Häuser könnten einige verbindliche Vorgaben nicht einhalten, der Verlust medizinischer Angebote drohe. Welche Das sind, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Empfehlungen der Regierungskommission legen nahe, dass die Kliniken im Ostalbkreis umstrukturiert werden müssen. Die logische Konsequenz sei, dass deren hochspezialisierte Leistungen möglichst an einem gemeinsamen Ort gebündelt werden. Dies hat der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach, am Dienstag im Verwaltungsrat der Kliniken gesagt. Ob dies bedeute, dass es künftig in Mutlangen und Ellwangen keine stationären Betten mehr gebe, wollte Georg Ruf (CDU) wissen. Es gebe keine Vorfestlegungen, die Stunde der Wahrheit werde noch kommen, erwiderte Landrat Joachim Bläse. Es bestehe nun die Chance, eine klinische Versorgungsstruktur aufzubauen, die die nächsten 20 bis 30 Jahren trage.

