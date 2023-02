Mahya Yosufi: Heimsieg beim Vorlesewettbewerb in Gmünd

Beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels hat sich Mahya Yosufi vom Parler-​Gymnasium gegen 14 weitere Schülerinnen und Schüler aus dem Ostalbkreis durchgesetzt. Für die Sechstklässlerin steht nun zwischen März und April der Bezirksentscheid an.

Dienstag, 14. Februar 2023

Am vergangenen Mittwoch versammelten sich die Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide für den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels im Parler-​Gymnasium in Schwäbisch Gmünd. Gemeinsam mit Eltern, Freunden und Lehrern waren die 14 Sechstklässler aus dem Ostalbkreis angereist. Das Schulorchester eröffnete die Veranstaltung mit zwei Stücken und sorgte mit dem musikalischen Beitrag für eine aufgelockerte Atmosphäre. Klaus Arnholdt, der Gmünder Leiter des Amts für Bildung und Sport, bedankte sich bei Schulleiter Thomas Eich für die Bereitstellung der Räume und die Organisation der Bewirtung. Essen und Getränke wurden vom Landratsamt finanziert. Die Schule entschied sich auf Wunsch der Schüler den Erlös an die Erdbebenopfern in der Türkei zu spenden.

