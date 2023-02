„Remote Control“ in der Theaterwerkstatt Schwäbisch Gmünd

Sandmalerei und Schattenspiel, Sphärenmusik und Situationskomik – präsentiert vom Trio Chris Kaiser, Sarah Gros und Svend Renkenberger – verschmolzen in der Gmünder Theaterwerkstatt zu einer bezaubernden Einheit.

Dienstag, 14. Februar 2023

Sarah Fleischer

Es sind Schlaglichter auf Alltagsszenen, die Chris Kaiser in Sand malt und die von Sarah Gros als Schattenfigur getanzt und geturnt werden. Wortlos wird das Banale in den Blick gerückt, von Svend Renkenberger mit einem Klangteppich unterlegt. Renkenberger hat auf seinen Samplepads eingespielt, was die Szenen begleitet, koordiniert mit seiner Technik ein ganzes Orchester und erzeugt mit Rasseln auch noch originale Geräusche.



So enstanden an diesem Abend in der Theaterwerkstatt einzigartige Szenen aus Klang, Bild und Tanz.





„Remote Control“ nennt sich das Programm von Chris Kaiser, Sarah Gros und Svend Renkenberger, das mit acht Szenen Vertrautes darstellt und den Menschen gleichzeitig ferngesteuert erscheinen lässt. Die Premiere war 2019, inzwischen gab es einen Auftritt in Brasilien und jetzt sind die drei Lokalmatadore am Sonntag zur Wiederaufnahme des Stückes in der Theaterwerkstatt aufgetreten.

